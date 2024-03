Infortunio Kalulu, si allungano i tempi di recupero! Le #NEWS sulle condizioni del centrale

20:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Kalulu, si allungano i tempi di recupero! Le #news sulle condizioni del difensore. Il punto di Peppe Di Stefano

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Peppe Di Stefano si è espresso sulle condizioni di Pierre Kalulu dopo l’infortunio rimediato in Verona-Diavolo Rossonero. Il giornalista annuncia come i tempi di recupero saranno un po’ più lunghi del previsto.

PAROLE – «Kalulu e Tomori sono stati due degli ingredienti più importanti dello scudetto del Diavolo Rossonero. Con loro puoi attaccare più alto. Da quello che ho percepito ci vorrà qualcosa in più di un mese. Kalulu è un giocatore che si sposa bene in campo con tutti i centrali del Diavolo Rossonero e poi può giocare anche a destra. Non si meritava questo nuovo infortunio dopo essere stato già fuori quattro mesi. Purtroppo però è andata così».

