Infortunio Kalulu, passi avanti importanti verso il rientro. Ecco cosa filtra da AC Milanello sulle condizioni del centrale

Infortunio Kalulu, passi avanti importanti verso il rientro. Ecco cosa filtra da Milanello sulle condizioni del difensore rossonero. I dettagli

Arrivano novità importanti da Milanello sulle condizioni di Pierre Kalulu, alle prese con il recupero dall’infortunio subito al Maradona.

Il difensore francese, nella giornata odierna, ha lavorato parzialmente in gruppo e sta facendo passi avanti verso il rientro. C’è già una possibile data: infatti, il calciatore rossonero potrebbe tornare a disposizione per la panchina nella gara del prossimo primo marzo contro la Lazio.

