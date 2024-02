Infortunio Kalulu, il centrale rassicura Mister Stefano Pioli: ecco quando è previsto il rientro

Infortunio Kalulu, il centrale è vicinissimo al rientro e rassicura Stefano Pioli: l’obiettivo è esserci contro la Lazio

Buone notizie in casa Milan anche da Pierre Kalulu. Il difensore centrale francese, che in questi giorni ha ripreso ad allenarsi, prima a parte e poi in gruppo, a Milanello ha rassicurato Stefano Pioli sulle sue condizioni fisiche.

Pubblicità

Come riferito da Tuttosport, il centrale ha messo nel mirino la gara del prossimo primo marzo contro la Lazio: l’ex Lione vede la luce in fondo al tunnel del suo lungo calvario.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Kalulu, il centrale rassicura Pioli: ecco quando è previsto il rientro appeared first on Milan News 24.