Infortunio Kalulu, deadline per il rientro: Mister Stefano Pioli avrà il francese per quella data. Gli aggiornamenti

Infortunio Kalulu, deadline per il rientro: il centrale francese sarà a disposizione di Stefano Pioli a fine febbraio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan anche Pierre Kalulu, fermo dallo scorso 29 ottobre, giorno della gara contro il Napoli, è prossimo al rientro.

Il difensore francese tornerà a disposizione di Stefano Pioli, proprio come il compagno di reparto Tomori, per fine febbraio. La speranza è di averlo a disposizione per la sfida di ritorno in Europa League contro il Rennes.

