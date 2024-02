Infortunio Kalulu, buonissime notizie per Mister Stefano Pioli: ecco quando può rientrare

Infortunio Kalulu, buonissime notizie per Pioli: ecco quando il difensore rossonero può tornare a disposizione

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Pierre Kalulu, ai box dalla partita di andata contro il Napoli di fine ottobre per una lesione del tendine del retto femorale sinistro.

Pubblicità

Arrivano buone notizie: il difensore del Milan intensificherà il suo lavoro nella settimana che si appresta a iniziare ed entro fine mese, se ci saranno risposte positive, dovrebbe tornare a disposizione di Pioli.

Pubblicità

The post Infortunio Kalulu, buonissime notizie per Pioli: ecco quando può rientrare appeared first on Milan News 24.