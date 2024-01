La Roma è partita per l’Arabia Saudita per giocare un amichevole con l’Al Shabab ma tra i convocati di De Rossi non c’è Huijsen

Piccolo stop per Dean Huijsen che non è partito con la Roma per l’Arabia Saudita. Il giocatore di proprietà della Juve è rimasto nella capitale per un problema fisico.

Come rivelato dal sito Pazzi di Fanta, Huijsen ha riportato un sovraccarico muscolare agli adduttori.

The post Infortunio Huijsen, cosa filtra sulle sue condizioni appeared first on Juventus News 24.