Infortunio Gunnarsdottir: l’islandese out col Como. Il motivo

Brutte notizie in casa Juventus Women: contro il Como, per la sfida di campionato di oggi alle 18, non ci sarà Gunnarsdottir

Juventus Women Como la sfida di campionato per le bianconere di Joe Montemurro, in campo alle 18.

Non sarà a disposizione per le bianconere Gunnarsdottir: out a causa di un problema al polpaccio.

