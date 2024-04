Infortunio Grimshaw, brutta tegola per il #Milan AC femminile: le condizioni della mediano scozzese

00:01,7 Apr 2024, MILANELLO.

Infortunio Grimshaw, brutta tegola per il Diavolo Rossonero femminile: le condizioni della centrocampista scozzese. Ecco l’annuncio della dei Diavoli Rossoneri Brutta tegola per il Diavolo Rossonero femminile che dovrà fare a meno di Christy Grimshaw per il resto della #campionato e probabilmente anche per l’inizio della prossima a causa di un infortunio. La centrocampista scozzese, infatti, ha annunciato sui social […]

