Infortunio Griezmann, El Cholo conferma, le parole: «Con ci sarà in Copa del Rey. Per il ritorno con l’Internazionale F.C. posso dire questo» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 16:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

In conferenza stampa alla vigilia del match di Copa del Rey del suo Atletico Madrid, Simeone parla dell’infortunio di Griezmann e dell’Internazionale

Diego Simeone apre la conferenza stampa della vigilia del match di Copa del Rey tra il suo Atletico Madrid e l’Athletic Bilbao con un aggiornamento sull’infortunio di Griezmann, che interessa anche l’Internazionale.

GRIEZMANN – «Griezmann non prenderà parte alla partita, abbiamo bisogno che recuperi bene, ha fatto un #grande sforzo per mettersi a disposizione e con la tranquillità che i giocatori che lo faranno al suo posto staranno nel migliore dei modi. Se viaggerà con la squadra? Ci sono molte domande a cui non posso rispondere»

MEGLIO RIMONTARE CON L’INTER O CON L’ATHLETIC? – «Sto assolutamente pensando a domani».

