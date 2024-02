Infortunio Griezmann, Cerezo a cuore aperto, le parole: «Per il ritorno con l’Internazionale F.C.…» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 20:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato dell’infortunio di Griezmann e del match di ritorno di Champions con l’Internazionale

Ai microfoni di Radio Marca, il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo parla così dell’infortunio di Antoine Griezmann, in previsione del match di ritorno degli ottavi di Champions League con l’Internazionale. Le sue parole alla vigilia della gara con l’Athletic Bilbao in Copa del Rey:

INFORTUNIO GRIEZMANN – «Davvero non lo so, perché la verità è che è stata una sfortuna che abbia avuto questo infortunio alla caviglia. E credo che se lui si considera bene e ritiene di dover giocare, allora giocherà. Ma ehi, questo è il calcio. Griezmann è uno dei migliori giocatori d’Europa e siamo fortunati che giochi con noi. È un valore forte e per la squadra è un tassello importante.

La Champions? Certo, siamo sempre tra 2 acque. Non sappiamo se nuotare a destra o a sinistra, ma ehi, penso che alla fine tutto si risolverà. Vediamo se saremo fortunati e visto che non abbiamo avuto fortuna con gli infortuni, vediamo se saremo fortunati con il recupero dei giocatori. Eliminare l’Internazionale o l’Athletic? Beh, guarda, la prima che elimino. Se elimino la prima, allora la prima. Prima eliminiamo qualcuno, meglio è. Ma ora non dobbiamo pensarci»

