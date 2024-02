Infortunio Giovannino Vlahovic, verso il forfait in Signora Juve Udinese! Le sue condizioni

Infortunio Vlahovic, il centravanti serbo verso il forfait in Juve Udinese di lunedì prossimo: le condizioni del giocatore

Si va verso il forfait di Dusan Vlahovic per Juve-Udinese, match in programma lunedì sera. Come spiega il Corriere dello Sport, le condizioni del serbo vengono monitorate giorno dopo giorno, ma tutto lascia pensare che non riesca a recuperare per la prossima gara.

Si guarda attentamente al sovraccarico all’adduttore della coscia destra rimediato contro l’Inter, ma logica vuole che nessuno corra rischi inutili, evitando così possibili ricadute per il classe 2000.

