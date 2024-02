Infortunio Giovannino Vlahovic, sarà convocato per l’Udinese? Mister Max Allegri orientato verso questa scelta

Infortunio Vlahovic, il serbo almeno convocato per il match contro l’Udinese? Allegri orientato verso una scelta: le ultime

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic non verrà neanche convocato per il match di domani sera contro l’Udinese, preferendo rimanere a riposo per evitare possibili ricadute.

Allegri sperava almeno di poterselo portare dietro in panchina, ma così non è possibile visti gli ultimi allenamenti. E così sarà una Juve di riserva in avanti, con Milik al posto dell’ex viola, probabilmente con Chiesa al suo fianco.

