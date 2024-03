Infortunio “Giovannino” Vlahovic, prosegue il lavoro a parte. Cosa trapela ufficiosamente verso la Coppa Italia 

16:18, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Dusan Giovannino Vlahovic, oggi, ha lavorato ancora a parte. Il serbo può recuperare con calma visto che salterà la gara di campionato contro la Lazio per squalifica

Dusan Giovannino Vlahovic, in mattina, si è allenato ancora a parte. Il serbo è alle prese con una dorsalgia e sfrutterà la pausa per tornare a disposizione della Juve.

In ogni caso, Giovannino Vlahovic salterà la gara di campionato contro la Lazio e il suo obiettivo è quello di tornare per la semifinale di Coppa Italia del 2 aprile.

