Infortunio Giovannino Vlahovic: NOVITÀ a tre giorni da Verona-Signora Juve! Cosa filtra

Infortunio Vlahovic: NOVITÀ a tre giorni da Verona-Juve! Cosa filtra dopo l’allenamento odierno

La Juventus ritrova Dusan Vlahovic. Il serbo è tornato ad allenarsi interamente con il gruppo nell’allenamento odierno, a tre giorni da Hellas Verona-Juve.

Il centravanti è recuperato per la trasferta di sabato alle ore 18.

