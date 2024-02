Infortunio Giovannino Vlahovic: le ULTIME novità dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra

Infortunio Vlahovic: le ULTIME novità dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra sulle condizioni del bomber serbo

Lavoro differenziato per Dusan Vlahovic alla ripresa degli allenamenti alla Continassa. La squadra di Allegri riprende la preparazione verso Juve–Udinese.

Il serbo rimane in dubbio per il posticipo di lunedì sera all’Allianz Stadium. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.

