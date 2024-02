Infortunio Giovannino Vlahovic, è arrivato il verdetto per Signora Juve-Udinese. Le ULTIME dal JTC

Infortunio Vlahovic, è arrivato il verdetto per Juve-Udinese. Le ULTIME dal JTC verso la prossima sfida di campionato

Juventus in campo questa mattina al JTC a due giorni dal posticipo con l’Udinese. Match in programma lunedì sera, alle ore 20,45, all’Allianz Stadium. Arrivano importanti aggiornamenti dopo la seduta odierna alla Continassa.

Pubblicità

Dusan Vlahovic ha svolto ancora un lavoro personalizzato e non sarà della partita: salta Juve-Udinese. Di nuovo in gruppo invece Fabio Miretti dopo l’influenza.

Pubblicità

The post Infortunio Vlahovic, è arrivato il verdetto per Juve-Udinese. Le ULTIME dal JTC appeared first on Juventus News 24.