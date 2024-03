Infortunio “Giovannino” Vlahovic, dietro le quinte dell’allenatore: «Dolore fortissimo»

13:18, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La dorsalgia accusata da Dusan Giovannino Vlahovic dopo Juve – Genoa preoccupa i bianconeri. Il Ct della Serbia ha sottolineato che DV9 sentiva parecchio dolore

Ieri, Dusan Giovannino Vlahovic ha lasciato il ritiro della Serbia a causa di una dorsalgia. DV9 è tornato a Torino per sfruttare la pausa e cercare di recuperare in vista della semifinale di Coppa Italia del 2 aprile. Come rivelato dal Corriere dello Sport, Giovannino Vlahovic è atteso domani pomeriggio alla Continassa per la ripresa degli allenamenti. Nel frattempo il Ct della Serbia spaventa il mondo Juve sottolineando che il giocatore sente un dolore piuttosto acuto.

STOJKOVIC – «Giovannino Vlahovic ha un dolore fortissimo alla schiena, è stato tutta la settimana sotto terapia e pillole».

