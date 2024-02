Infortunio Giovannino Vlahovic, ci sarà in Verona Signora Juve? Cosa filtra sul rientro

Infortunio Vlahovic, il serbo ci sarà in Verona Juve di sabato sera? Ecco cosa filtra sul rientro dell’attaccante in campo

Ci sarà Dusan Vlahovic nel prossimo match della Juve? Il serbo si era fermato post Inter per un sovraccarico all’adduttore, ma ora sarebbe pronto a rientrare finalmente in campo.

Pubblicità

Allegri sperava di averlo con l’Udinese almeno per la panchina, ma ha poi dovuto fare i conti con l’indisposizione del serbo, pronto però a rientare contro il Verona. Il numero 9 ha lavorato con la squadra e il problema fisico appare ormai smaltito. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Pubblicità

The post Infortunio Vlahovic, ci sarà in Verona Juve? Cosa filtra sul rientro appeared first on Juventus News 24.