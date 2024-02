Infortunio Giovannino Vlahovic, ansia Signora Juve per l’Udinese. Mister Max Allegri già pronto a rimpiazzarlo così

Infortunio Vlahovic, ansia in casa Juve per le condizioni del serbo in vista del prossimo match in calendario contro l’Udinese

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle condizioni di Dusan Vlahovic, che ultimamente sta lavorando solamente in palestra dopo il problema rimediato a San Siro.

A rischio il numero 9 per la convocazione contro l’Udinese, ma in ogni caso non partirebbe sicuramente dal primo minuto in avanti. Quello è un compito che spetta infatti ad Arek Milik, pronto a ritagliarsi nuovamente uno spazio di primo piano in questa Juve dopo la squalifica seguita all’ingenuo rosso con l’Empoli.

