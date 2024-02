Pubblicità

Infortunio Frattesi, prima parte d’allenamento in gruppo: spunta la data per il rientro. Il centrocampista verso il recupero

Il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi, è alle prese con un infortunio di natura muscolare che non gli ha permesso di prendere parte alle ultime partite. Il recupero però procede bene e spunta la data fissata sul calendario per il rientro.

Come riferisce Sky Sport, il calciatore oggi si è allenato parzialmente insieme al gruppo squadra e tra domani e giovedì tornerà interamente insieme al resto della squadra. Nel mirino c’è il rientro per la sfida di settimana prossima contro l’Atletico Madrid in Champions League.

L’articolo Infortunio Frattesi, prima parte d’allenamento in gruppo: spunta la data per il rientro proviene da Inter News 24.