Infortunio Frattesi, le condizioni dopo il problemino accusato: ecco come sta

Infortunio Frattesi, le condizioni dopo il problemino accusato in rifinitura: ecco come sta il centrocampista dell’Inter

Avevano destato un po’ di preoccupazione le dichiarazioni di Simone Inzaghi che, nel post partita di Inter Juve, aveva annunciato un infortunio accusato da Davide Frattesi nella rifinitura prima del match di San Siro.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, non sarebbe nulla di grave per il centrocampista nerazzurro: solo un affaticamento muscolare. Per il momento non sono previsti degli esami strumentali, ma qualora domani il calciatore avesse ancora dei fastidi il club si attiverà per dei controlli.

