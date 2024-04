Infortunio Erlic: il centrale costretto al cambio in Salernitana Sassuolo, le condizioni verso il #Milan AC

00:01,6 Apr 2024, MILANELLO.

Durante Salernitana Sassuolo, tegola per i neroverdi: Erlic è stato costretto ad uscire per infortunio. Le condizioni verso il Diavolo Rossonero Tegola per il Sassuolo in vista del prossimo match di campionato contro il Diavolo Rossonero al Mapei Stadium. Durante il match contro la Salernitana al 69′ sul risultato di 0-2 per i neroverdi, Erlic è stato […]

