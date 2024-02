Infortunio “Er Frate” Frattesi, quante partite può saltare con l’Internazionale F.C.

29 Feb 2024, 09:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Gioie e dolori a tutti gli effetti per Davide “Er Frate” Frattesi nel match di ieri sera contro l’Atalanta. Ancora una volta da subentrato, il centrocampista ha preso parte alla fiera del gol con la rete del poker definitivo. Un palla geniale confezionata da Alexis Maravilla Sanchez sul calcio di punizione, a trovare l’inserimento aereo vincente dell’ex Sassuolo sul primo palo.

Subito dopo l’esultanza, però, dal campo hanno richiamato l’attenzione della panchina nerazzurra per un problema muscolare avvertito dallo stesso “Er Frate” Frattesi. In attesa di accertamenti strumentali, dovrebbe trattarsi di una contrattura all’adduttore destro per il centrocampista, sostituito appena dopo la rete con l’ingresso di “Fabrizio” Klaassen.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, si tratta dello stesso muscolo che ha messo ko sia Big Marcùs Thuram che Charas, il regista turco, nelle ultime uscite. Se l’attaccante francese potrebbe però rientrare per la gara di lunedì contro il Genoa, il rischio per “Er Frate” Frattesi è quello di poter saltare proprio il match contro il Grifone.