Infortunio Dybala: salta anche il Milan! Roma col fiato sospeso per l’ex Vecchia Signora Juventina

Infortunio Dybala: salta anche il Milan! Roma col fiato sospeso per l’ex Juve, esami nelle prossime ore

Roma di nuovo in ansia per le condizioni di Paulo Dybala. L’argentino, rientro a fine dicembre proprio contro la Juve, si è fermato di nuovo per un problema muscolare, più precisamente al flessore.

Il risultato degli esami strumentali è atteso per le prossime 24-48 ore, ma è da escludere la sua presenza a San Siro per Milan-Roma.

