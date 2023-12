Infortunio Dybala: NOVITÀ verso Vecchia Signora Juventina Roma. Cosa filtra sul grande ex

Infortunio Dybala: NOVITÀ verso Juve Roma. Cosa filtra sul grande ex bianconero attualmente ai box

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Dybala proverà a recuperare almeno per la panchina per Juve–Roma. Il grande ex bianconero vuole esserci, ma lo staff medico giallorosso non correrà rischi.

L’argentino, in caso di recupero, sarà portato in panchina da Josè Mourinho.

The post Infortunio Dybala: NOVITÀ verso Juve Roma. Cosa filtra sul grande ex appeared first on Juventus News 24.