Infortunio Dybala, ennesimo stop per l’ex Vecchia Signora Juventina: cambio forzato in Roma Verona

Infortunio Dybala, ennesimo stop per l’ex attaccante della Juve: cambio forzato anche in Roma Verona per lui. Il motivo

E’ durata appena 58 minuti la partita di Paulo Dybala contro il Verona, con l’argentino della Roma costretto all’ennesimo cambio per infortunio.

L’ex Juve, uscendo, ha fatto un gesto di stizza per il dolore, massaggiandosi poi il flessore della coscia sinistra che non sembra volerlo lasciare in pace. Attese nuove comunicazioni nelle prossime ore.

