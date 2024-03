Infortunio Dybala, c’è lesione per l’argentino! Cosa filtra verso il #Milan AC #NEWS

16:47,16 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Dybala, c’è lesione per l’argentino! Cosa filtra verso la sfida contro il Diavolo Rossonero in UEFA #Europa League. Le condizioni

Si ferma Dybala. Come riportato da SkySport, nella seduta di allenamento di ieri, l’ex Juve ha riportato una lesione all’adduttore lungo della coscia destra.

Il giallorosso salterà la sfida contro il Sassuolo e la convocazione con l’Argentina. Per la sfida di UEFA #Europa League contro il Diavolo Rossonero, in programma l’11 aprile, il giallorosso dovrebbe essere regolarmente presente. Un’altra tegola per Mister “DDR” De Rossi che dovrebbe fare a meno anche di Lukaku nel prossimo match di Serie A.

