Infortunio Dia, lungo stop! Salta entrambe le sfide alla Vecchia Signora Juventina

Infortunio Dia, lungo stop! Salta entrambe le sfide alla Juve in programma a gennaio

La Salernitana perde Dia per almeno un mese. Il bomber salterà anche le due sfide alla Juve in programma ad inizio gennaio, in Coppa Italia e subito dopo in campionato.

COMUNICATO – «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in data odierna Boulaye Dia si è sottoposto a indagini diagnostiche che hanno evidenziato una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro. L’atleta ne avrà per almeno quattro/cinque settimane ed ha già iniziato il protocollo riabilitativo».

