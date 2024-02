Infortunio De Sciglio: il terzino torna in gruppo! Le ULTIME sul suo recupero dopo il lunghissimo stop per infortunio

La Juve ritrova Vlahovic per il Verona. Nell’allenamento odierno al JTC si è rivisto in gruppo anche Mattia De Sciglio.

Pubblicità

Il terzino, fuori dalla passata stagione, ha svolto gran parte dell’allenamento con la squadra. Il suo recupero sta per essere ultimato, presto anche lui dovrebbe tornare a disposizione di Allegri.

Pubblicità

The post Infortunio De Sciglio: il terzino torna in gruppo! Le ULTIME sul suo recupero appeared first on Juventus News 24.