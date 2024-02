Mattia De Sciglio continua a lavorare in gruppo. Il numero 2 juventino potrebbe essere convocato contro il Frosinone

Anche oggi, Mattia De Sciglio ha lavorato in gruppo. La Juve sta per recuperare il numero 2 juventino e, come rivelato da Sky Sport, la prima convocazione potrebbe arrivare per la gara contro il Frosinone.

Pubblicità

In ogni caso, solo nei prossimi giorni, si capirà se davvero De Sciglio potrà tornare per la gara del 25 febbraio.

Pubblicità

The post Infortunio De Sciglio, c’è la data per la sua prima convocazione – i dettagli appeared first on Juventus News 24.