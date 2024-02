Infortunio Danilo, torna per Napoli Signora Juve? Cosa filtra

Danilo, oggi, non ha lavorato con i compagni di squadra e spera di tornare per la gara contro il Napoli o quella contro l’Atalata

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Danilo spera di tornare in campo per la trasferta contro il Napoli del 3 marzo. Se non dovesse farcela, il suo obiettivo è quello di rientrare per la partita successiva contro l’Atalanta all’Allianz Stadium.

Il capitano della Juve è alle prese con un problema alla caviglia rimediato nel finale del match contro il Verona. Gli esami, fortunatamente, hanno escluso lesioni legamentose e fratture.

