Infortunio Danilo, il capitano è a rischio per Signora Juve Frosinone? Le condizioni

Infortunio Danilo, il capitano è a rischio per Juve Frosinone? Le condizioni dopo il problema rimediato contro il Verona

Nella buia giornata della Juve col Verona si è aggiunto l’infortunio occorso a Danilo dopo esser ricaduto male a terra in seguito ad uno stacco aereo.

Come riferito da Tuttosport il capitano bianconero, al rientro dalla squalifica, ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia. Danilo è rimasto in campo perché Allegri aveva finito i campi, ma è apparso decisamente dolorante. Per lui sono previsti accertamenti strumentali per fare una diagnosi precisa e capire le sue reali condizioni. Da questi dipenderà la sua presenza in Juve Frosinone di domenica prossima.

