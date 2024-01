Infortunio Chiesa, è pronto al recupero per Vecchia Signora Juventina Sassuolo. Ma Allegri lo panchina per lui

Infortunio Chiesa, l’attaccante sarebbe pronto al rientro per Juve Sassuolo di domani. Ma Allegri lo spedisce in panchina

Come riportato dal Corriere dello Sport, Federico Chiesa sarebbe ormai abile e arruolabile per rientrare tra i convocati della Juve per il match di domani sera con il Sassuolo, che chiuderà la 20esima giornata di campionato.

Allegri, però, non appare intenzionato a rischiare subito l’attaccante azzurro: Kenan Yildiz è infatti favorito per prendersi nuovamente una maglia da titolare al fianco di Dusan Vlahovic.

