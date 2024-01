Infortunio Chiesa, ci sarà VS l’Fc Internazionale? Cosa filtra

Federico Chiesa potrebbe recuperare per Inter – Juve. Se starà bene potrebbe essere titolare

Come rivelato da Sky Sport, domani la Juve riprenderà gli allenamenti e se Federico Chiesa, in settimana, dovesse riuscire ad allenarsi bene potrebbe essere anche titolare contro l’Inter.

Dunque, per il match di domenica, in casa bianconera si prospettata un ballottaggio in attacco tra Kenan Yildiz e il numero 7 juventino per affiancare Dusan Vlahovic.

The post Infortunio Chiesa, ci sarà contro l’Inter? Cosa filtra appeared first on Juventus News 24.