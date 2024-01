Infortunio Chiesa, ci sarà per Vecchia Signora Juventina Empoli? Cos’è l’edema osseo e cosa filtra sul recupero

Infortunio Chiesa, l’attaccante bianconero sarà a disposizione per Juve Empoli? Le ultime sulle sue condizioni

Tuttosport fa il punto sulle condizioni di Federico Chiesa in vista del match di sabato con l’Empoli. In casa Juve si spera ancora di recuperare l’attaccante, che convive ancora con un edema osseo (versamento di sangue che non si è ancora del tutto riassorbito dopo una botta).

Il giocatore lavora ancora a parte e sulla sua presenza di deciderà solo all’ultimo, ma il fatto che manchino ancora 4 giorni fa sperare almeno in una sua presenza in panchina.

