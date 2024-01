Infortunio Chiesa, ansia in casa Vecchia Signora Juventina: le novità sulle condizioni dell’attaccante

Infortunio Chiesa, ansia in casa Juve per le condizioni dell’attaccante: le ultime novità sul suo recupero. I dettagli

Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la situazione dopo l’infortunio di Federico Chiesa, costretto a saltare anche la trasferta di Lecce in programma stasera.

In casa Juve c’è ansia per le condizioni dell’attaccante, che nell’ultimo mese ha già saltato tre gare. Un piccolo campanello d’allarme anche in vista della sfida all’Inter del 4 febbraio, per il quale verrà valutato giorno dopo giorno.

