Infortunio Chicco Chiesa: NOVITÀ sulle condizioni dell’attaccante! Cosa filtra verso Napoli-#Juve

16:32, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Infortunio Chiesa: NOVITÀ sulle condizioni dell’attaccante! Cosa filtra verso Napoli-Juve, gli aggiornamenti dopo la seduta odierna

Dopo l’allenamento odierno al JTC, è scattato l’allarme Chiesa. L’attaccante ha abbandonato la seduta dopo uno scontro di gioco con Alex Sandro Silva a causa di una botta al piede destro.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come appreso da Juventusnews24.com, il giocatore verrà rivalutato domani, ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante verso Napoli-Juve.

Pubblicità

The post Infortunio Chiesa: NOVITÀ sulle condizioni dell’attaccante! Cosa filtra verso Napoli-Juve appeared first on Juventus News 24.