Infortunio Chicco Chiesa: novità dopo la ripresa degli allenamenti! Come sta l’attaccante

Infortunio Chiesa: novità dopo la ripresa degli allenamenti! Come sta l’attaccante verso la sfida all’Udinese

Ripresa degli allenamenti al JTC verso Juve–Udinese. I bianconeri torneranno in campo lunedì sera per il posticipo contro la squadra di Cioffi, in programma allo Stadium.

Pubblicità

Arrivano buone notizie sul fronte Chiesa: l’attaccante sta bene e si è allenato con il resto del gruppo. Lunedì prossimo ci sarà.

Pubblicità

The post Infortunio Chiesa: novità dopo la ripresa degli allenamenti! Come sta l’attaccante appeared first on Juventus News 24.