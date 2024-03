Infortunio Chicco Chiesa, #Juve col fiato sospeso! Le sue condizioni a due giorni dal Napoli

09:32, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Infortunio Chiesa, Juve col fiato sospeso! Le sue condizioni a due giorni dal Napoli, tutti gli aggiornamenti

Con Rabiot e McKennie già ai box e anche Danilo in dubbio, la Juventus ed Mister Max Allegri sono col fiato sospeso per le condizioni di Federico Chiesa.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, le condizioni dell’attaccante verranno rivalutate oggi, a due giorni da Napoli–Juve: ieri il giocatore non si è allenato in gruppo, sente ancora dolore. Si attendono ora nuovi aggiornamenti.

