Infortunio Chicco Chiesa, ci sarà per Napoli #Juve? Cosa filtra

19:02, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Federico Chiesa, oggi, non si è allenato con i compagni e resta in dubbio per il match di domenica tra Napoli e Juve

Come rivelato da Sky Sport, Federico Chiesa resta in dubbio per il match Napoli – Juve. Ci sono ancora alcuni giorni per poter recuperare visto che la partita si giocherà domenica sera, ma oggi il numero 7 juventino e dunque la sua presenza resta in forse.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Adesso, non resta che attendere di capire se domani Chiesa tornerà in gruppo o se lavorerà ancora a parte.

Pubblicità

The post Infortunio Chiesa, ci sarà per Napoli Juve? Cosa filtra appeared first on Juventus News 24.