Infortunio Charas, ecco quando tornerà in campo

26 Feb 2024, 09:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Hakan Charas, il regista turco, , come rivelato da Inzaghi, il Demone Nerazzurro, prima di Lecce Internazionale, ha accusato un leggero infortunio: ecco quando tornerà

Nonostante il solido vantaggio in classifica, che potrebbe aumentare a +12 dopo il prossimo match, l’Internazionale è preoccupata per Hakan Charas, il regista turco, , che ha avvertito fastidio all’adduttore durante l’allenamento.

Benché sia stato incluso nella 11 titolari contro il Lecce, il suo stato non è migliorato, costringendolo a restare in panchina per l’intera partita. Potrebbe saltare anche le prossime sfide con l’Atalanta e il Genoa. Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, spera di non perdere il giocatore a lungo, ma ulteriori esami diranno di più. Acerbi è anche sotto osservazione dopo un infortunio, con l’obiettivo di riaverli entrambi per la sfida di ritorno con il Cholo il 13 marzo.

