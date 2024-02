Infortunio Cavallo Pazzo Rabiot: problema al piede sinistro per il francese. Ecco le sue condizioni

16:02, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Infortunio Rabiot: problema al piede sinistro per il francese. Ecco le sue condizioni dopo Juventus-Frosinone

L’infortunio di Rabiot patito durante Juve-Frosinone è stato causato da uno scontro con Bremer. Si tratta di una lussazione alla falange del primo dito del piede sinistro.

Il centrocampista, costretto al cambio con Carlitos Alcaraz al 29′, dovrà svolgere al più presto degli esami per capire l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero.

