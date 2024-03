Infortunio Cavallo Pazzo Rabiot, ha lavorato ancora a parte, ma domani rientrerà parzialmente in gruppo! Cosa trapela ufficiosamente

15:00, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Adrien Rabiot, oggi, ha svolto un #allenamento differenziato, ma da domani dovrebbe rientrare parzialmente in gruppo. Mattia2 Perin in gruppo

Questa mattina, la Juve ha ripreso gli allenamenti e Adrien Rabiot ha svolto una seduta differenziata. Da domani, invece, il francese dovrebbe riprendere a lavorare parzialmente in gruppo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Buone notizie, invece, da Mattia Mattia2 Perin che si è allenato con il gruppo dei portiere bianconeri.

Pubblicità

The post Infortunio Rabiot, ha lavorato ancora a parte, ma domani rientrerà parzialmente in gruppo! Cosa trapela ufficiosamente appeared first on Juventus News 24.