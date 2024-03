Infortunio Cavallo Pazzo Rabiot, da domani torna in gruppo! Cosa trapela ufficiosamente in vista del Genoa C.F.C. 

20:01, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Domani Adrien Rabiot dovrebbe regolarmente allenarsi in gruppo per rientrare in Juve – Genoa

Come rivelato da Sky Sport, domani, Adrien Rabiot dovrebbe allenarsi regolarmente in gruppo. Il francese va verso il rientro in vista della gara della Juve contro il Genoa.

Rabiot avrà a disposizione gli allenamenti di venerdì e sabato per contrionfare Massimiliano Mister Max Allegri a consegnargli una maglia da titolare per il match di domenica.

