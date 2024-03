Infortunio Cavallo Pazzo Rabiot, ansia #Juve: salta anche il Genoa C.F.C.? Cosa trapela ufficiosamente sul recupero

10:15, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Infortunio Rabiot, ansia Juve per le condizioni del giocatore francese: salterà anche il match contro il Genoa? Le ultime

Juve in ansia per le condizioni di Adrien Rabiot. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il francese potrebbe dover saltare anche la prossima gara in calendario contro il Genoa, continuando così il suo 2024 difficile.

Nei piani dello staff medico, il centrocampista lavorerà a parte almeno fino a venerdì, cioè quando mancheranno solamente due giorni alla sfida contro i liguri. La lussazione alla falange del primo dito del piede destro, però, è tutt’altro che superata.

