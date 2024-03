Infortunio Carlitos Alcaraz: il rientro in campo è ancora lontano. #ULTIMISSIME #NEWS

23:33, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Infortunio Carlitos Alcaraz: il rientro in campo è ancora lontano. ULTIME sulle condizioni del centrocampista argentino

Oggi la Juve ha ripreso gli allenamenti alla Continassa per una sessione a cui non hanno preso parte i giocatori impegnati in nazionale e quelli infortunati, incluso Carlitos Alcaraz.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il centrocampista argentino è alle prese con una lesione muscolare alla coscia destra e alla Continassa ha svolto un lavoro differenziato a parte per proseguire il suo iter di recupero. Il rientro in campo è ancora lontano.

Pubblicità

The post Infortunio Carlitos Alcaraz: il rientro in campo è ancora lontano. ULTIME appeared first on Juventus News 24.