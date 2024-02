Infortunio Capitan Calabria, UFFICIALE l’esito degli esami: come sta il terzino dopo AC Milan Napoli

Infortunio Calabria, ufficiale l’esito degli esami: edema muscolare per il capitano rossonero. Ecco quali partite salta

Davide Calabria, infortunatosi ieri sera durante la gara vinta dal Milan per 1-0 contro il Napoli, è stato sottoposto oggi ai classici esami strumentali di rito.

Il capitano rossonero ha riportato un edema muscolare del breve adduttore sinistro. Il classe ’96 salterà le sfide contro Rennes e Monza per poi essere rivalutato settimana prossima. Pioli dovrà ricorrere a Florenzi e Terracciano nelle due sfide ravvicinate contro i francesi e la squadra di Palladino.

