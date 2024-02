Infortunio Capitan Calabria, si ferma il capitano! ANNUNCIO di Mister Stefano Pioli sulle sue condizioni

Infortunio Calabria, si ferma il capitano! Cambio forzato con Florenzi. Cosa è successo al terzino rossonero

Non ce la fa Davide Calabria, costretto ad abbandonare il campo al minuto 35 del primo tempo di Milan Napoli. Si tratta di un problema muscolare all’adduttore: il terzino è stato subito sostituito dal numero 42 rossonero Florenzi.

Queste le parole di Pioli a DAZN dopo la partita – «Isma solo stanchezza, arriva dalla Coppa d’Africa e da un infortunio. Calabria ha avuto un problema all’adduttore, da valutare nei prossimi giorni. Rientrerà Thiaw, non credo per giocare dall’inizio».

