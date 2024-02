Infortunio Capitan Calabria, le NEWS sul recupero del terzino: fissato il rientro del capitano rossonero

Infortunio Calabria, procede il recupero del terzino del Milan: il capitano rossonero ha messo nel mirino la gara con l’Atalanta

Davide Calabria non ha partecipato alla gara di ieri sera tra Milan e Rennes in Europa League a causa del problema muscolare, di lieve entità, rimediato contro il Napoli domenica scorsa.

Pubblicità

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il capitano rossonero sta procedendo nel recupero e avrebbe messo nel mirino la gara di domenica 25 febbraio contro l’Atalanta. Pioli spera di riaverlo presto.

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Calabria, le ultime sul recupero del terzino: fissato il rientro del capitano rossonero appeared first on Milan News 24.