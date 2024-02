Infortunio Capitan Calabria, che botta per il AC Milan: ecco quanto starà fuori

Infortunio Calabria, che botta per il Milan: ecco per quanto tempo starà fuori il terzino rossonero. Gli aggiornamenti

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni e sui conseguenti tempi di recupero di Davide Calabria, che si è infortunato nell’ultima giornata di campionato.

Il terzino rossonero ha riportato un edema all’adduttore sinistro che lo costringerà a saltare le prossime due sfide contro il Rennes in Europa League e Monza in campionato. Potrebbe ritornare per la seconda gara contro i francesi.

